РИА Новости: взрывы на окраине Донецка не прекращаются уже полчаса

Корреспондент РИА Новости сообщил, что на окраинах Донецка в течение получаса слышны звуки взрывов. При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из минометов населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка.

По Коммунаровке в 00:08 (совпадает с МСК) выпущено 10 мин калибра 120 мм. Поселок Старомихайловка на западе Донецка оказался под огнём украинских силовиков дважды — в 00:15 и в 00:21, всего выпущено 20 мин калибра 82 мм, — сообщил Telegram-канал СЦКК.

В СЦКК также сообщили, что ранее ВС Украины выпустили по Донецку 12 мин калибром 120 миллиметров, по Александровке (окраины Донецка) — четыре снаряда калибром 122 миллиметра​​​.

Постпредство России при ОБСЕ ранее выразило своё удивление по поводу реакции руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ дезинформацией. Также удивляет отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре прошлого года, сообщило постпредство на официальной странице в Twitter.