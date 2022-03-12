РИА Новости: ВСУ устроили диверсию на коксохимическом комбинате в ДНР

Боевики националистических батальонов Украины 13 марта при отступлении устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в ДНР. На предприятии возник пожар, который пока не потушили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что из-за пожара по прилегающим населённым пунктам распространяется едкий токсичный дым.

Тушение пожара невозможно, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. На площади перед больницей оказались как минимум шесть тел погибших мирных жителей, число жертв неокончательное, поскольку завалы ещё не разобраны, сообщает РИА Новости.