РИА Новости: ВСУ устроили диверсию на коксохимическом комбинате в ДНР
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:08, 14 марта 2022
Фото: Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press
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Боевики националистических батальонов Украины 13 марта при отступлении устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в ДНР. На предприятии возник пожар, который пока не потушили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что из-за пожара по прилегающим населённым пунктам распространяется едкий токсичный дым.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. На площади перед больницей оказались как минимум шесть тел погибших мирных жителей, число жертв неокончательное, поскольку завалы ещё не разобраны, сообщает РИА Новости.