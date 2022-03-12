18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

РИА Новости: ВСУ устроили диверсию на коксохимическом комбинате в ДНР

03:08, 14 марта 2022
РИА Новости: ВСУ устроили диверсию на коксохимическом комбинате в ДНР Фото: Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Боевики националистических батальонов Украины 13 марта при отступлении устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в ДНР. На предприятии возник пожар, который пока не потушили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что из-за пожара по прилегающим населённым пунктам распространяется едкий токсичный дым.

Тушение пожара невозможно, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи. На площади перед больницей оказались как минимум шесть тел погибших мирных жителей, число жертв неокончательное, поскольку завалы ещё не разобраны, сообщает РИА Новости.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео