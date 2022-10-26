Ватикан готов выступить посредником по урегулированию конфликта на Украине РИА Новости: Ватикан готов быть посредником по Украине

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Святой престол намерен приложить все усилия, чтобы достичь мира на Украине, рассказал РИА Новости информированный источник в Ватикане. Ранее французский журнал Le Point написал, что глава Франции Эммануэль Макрон обратился в папе римскому Франицску с просьбой позвонить президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену с целью положить конец конфликту.

Святой престол готов сделать все возможное для того, чтобы достичь мира. Если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы, — говорится в сообщении.

Ранее глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что папа римский Франциск приглашает президентов Украины и России в Ватикан для проведения переговоров по текущему конфликту. Позже папа предложил провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе.

В начале октября понтифик призвал лидеров двух стран положить конец разногласиям и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении Франциск также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта.