СМИ: в штабе ВСУ нашли макет местности с расположением войск ЛНР РИА Новости: в штабе ВСУ в посёлке Троицкое нашли макет местности с позициями войск ЛНР

Фото lug-info

РИА Новости со ссылкой на представителей 6-го мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова сообщило об обнаружении в посёлке Троицкое Попаснянского района макета местности, который якобы может свидетельствовать о том, что ВСУ готовили наступление. Населённый пункт располагается у административной границы ЛНР и ДНР, недавно он перешёл под контроль вооружённых формирований Луганской Народной Республики, до этого там на протяжении восьми лет находились украинские военные.

Бойцы казачьего полка обнаружили в населённом пункте бывший штаб украинских войск. Там, в числе прочего, находился макет местности, где были обозначены позиции ВСУ и места сосредоточения техники.

Тут план города, посёлков всех. Всё как на карте, только в реальном виде, — рассказал один из казаков.

Как полагают представители луганских формирований, макет и содержащиеся на нём данные могут говорить о том, что украинские войска готовились к наступлению.

Ранее сообщалось, что бойцы ЛНР обнаружили остатки иностранного провианта у бывшего штаба украинских сил в посёлке Троицкое вблизи города Попасная. В брошенном украинцами штабе остались нетронутые пакеты и коробки с едой иностранного производства: американские сухие пайки и чипсы, британские мюсли и продукты других стран. Военные ЛНР предположили, что в этом месте происходила подготовка военных ВСУ западными инструкторами.