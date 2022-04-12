РИА Новости: в Одессе начала работать группа НАТО

В Одессе приступила к работе секретная мониторинговая группа НАТО, в составе которой числятся сотрудники румынской ЧВК NordstarSupport Group, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, который получил эти данные от информатора в украинских войсках. По словам источника, цель этой группы — передавать данные местонахождения военных кораблей России для наведения украинских ПКР «Нептун» и не позволить российским десантникам высадиться в Одесской области.

В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Чёрного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК NordstarSupport Group, — сообщил источник агентства.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская сторона может готовить провокацию в Одессе, чтобы затем обвинить в этом Россию. По его словам, в городе были замечены украинские военные, переодетые в российскую форму. Он отметил, что Россия передала ООН информацию о готовящихся провокациях со стороны Киева.

Государственное бюро расследований сообщило, что украинские власти объявили о конфискации 10 российских грузовых судов, которые стояли на ремонте в одесском порту. Сообщается, что технику планируют национализировать. Ведомство также утверждает, что продолжает тщательную работу по выявлению российского имущества.