РИА Новости: украинские военные в Мариуполе отказались сдаваться

Украинские военные в Мариуполе отказались от предложения Минобороны России сложить оружие, сообщает корреспондент РИА Новости. Агентство отмечает, что 17 апреля по состоянию на 12 часов мск боевые действия продолжались.

Подразделения ДНР и России ведут бои у двух заводов — имени Ильича и «Азовстали» — в Мариуполе. По состоянию на 12 часов мск вооружённые формирования на территории заводов продолжали сопротивляться, — пишет агентство.

В РИА Новости добавили, что командир подразделения ДНР с позывным Хохол сообщил об игнорировании бойцами ВСУ просьбы российской стороны сложить оружие. Он указал, что ситуация в зоне боевых действий напряжённая.

Ситуация на передовой напряжённая. Но стабильно идём вперёд, — сказал он.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России произвели полную зачистку городской территории Мариуполя от украинских солдат. По его словам, на текущий момент оставшуюся часть боевых группировок Украины заблокировали на металлургическом заводе «Азовсталь».

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заверил, что Вооружённые силы России предлагают украинским военным и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что военным гарантируется сохранение жизни. По его словам, Министерство обороны учитывает «катастрофическое положение», сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь».