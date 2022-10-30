РИА Новости: Турция ведет диалог с РФ по зерновой сделке на всех уровнях

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Турция проводит «телефонную дипломатию» с Россией касательно зерновой сделки на всех уровнях, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле. Как сообщил собеседник, ситуация остается сложной, однако раскрывать конкретные детали он отказался.

В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет, — отметил источник.

Он не исключил, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, все еще останется в силе.

Накануне Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.

В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели противника были уничтожены.

В Минобороны сообщили, что подвергшиеся террористической атаке корабли ЧФ были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В МИД России также назвали произошедшее терактом. В ведомстве добавили, что решение о приостановке участия в сделке принято в связи с невозможностью гарантировать безопасность гражданских сухогрузов.