РИА Новости: спецназ РФ применил миномёты «Галл» против диверсантов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российский спецназ применяет бесшумные миномёты «Галл» для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные миномёты 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномёта похож на громкий хлопок в ладоши, — цитирует агентство неназванного собеседника.

По его словам, эти миномёты за счёт возможности скрытого применения используются для проведения внезапных огневых налётов в рамках проведения специальных и разведывательных мероприятий. В частности, речь идёт о ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов при проведении контрзасадных действий для ликвидации украинских диверсантов.

Российский миномёт «Галл» по показателям точности, мощности, мобильности и скрытности в разы превосходит иностранные 60-миллиметровые миномёты, которые используют украинские мобильные группы. Он разработан в ЦНИИ «Буревестник» концерна «Уралвагонзавод», имеет калибр 82 мм и способен поражать цели на расстоянии от 100 до 1200 метров.

Одно из преимуществ «Галла» — его масса, которая составляет всего 13 кг. Оружие умещается за спиной в небольшую сумку, в миномётный расчёт входят два военнослужащих.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе специальной операции на Украине. В публикации сказано, что российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнём живую силу и военную технику ВСУ.