РИА Новости: солдаты «Азова» признались в убийстве мирных жителей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Военнопленные из украинского подразделения «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) признались сотрудникам правоохранительных органов из России в убийстве мирных жителей на территории Украины, пишет РИА Новости. По словам задержанных, делали они это не специально — в ходе боевых действий они могли спутать мирных граждан с военными.

Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских с СВД. Случайно в ходе боя. Я заметил движение, но не распознал, противник это или нет. А это оказались гражданские, — поделился член украинского подразделения.

Другой сержант «Азова» рассказал, что застрелил человека «на рефлексе», несмотря на то, что у него была белая повязка.

Ранее пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко рассказал, что украинские солдаты занимались мародерством, используя российскую символику. По словам украинского военного, действия были направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного населения. Он добавил, что украинские морпехи также собирали разведанные.