РИА Новости: Киев завершил техподготовку к провокации с «грязной бомбой»

Фото: Министерство обороны РФ

В РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщают, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». Согласно его данным, сотрудники украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер», который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить украинскими средствами ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и обвинить Россию в применении оружия с ядерным зарядом.

Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда, — говорится в сообщении.

Источник утверждает, что муляж ракеты сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У. По его словам, когда муляж «собьют», Украина предоставит местным и западным журналистам фрагменты макета и элементы электроники якобы российской ракеты, с целью внушить западной общественности мысль о виновности России.

«Грязная бомба» — одна из разновидностей радиологического оружия, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. После взрыва заряда контейнер с находящимися в нем веществами создает ударную волну, которая образует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил, что Москве известно о планах Киева использовать для провокаций «грязную бомбу». Председатель Кремля Дмитрий Песков заверил, что РФ будет принимать энергичные шаги в связи с угрозой.