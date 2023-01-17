РИА Новости: Киев выставляет ВС РФ глупыми, чтобы привлечь больше наемников

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Командир группы «Викинг» Западного военного округа рассказал РИА Новости, что украинская пропаганда выставляет российских военных «глупыми» и «воющими в штыковую», чтобы заманить на свою сторону побольше наемников. Он добавил, что приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью на поле боя. По его словам, иностранные наемники недооценивают оснащение российских военных.

Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую. Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники. Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет, — рассказал собеседник агентства.

Военный отметил, что только с помощью таких методов у украинских властей получается привлечь иностранную силу. Согласно данным Минобороны РФ, на стороне ВСУ больше всего воюют наемники из Польши.

Военный корреспондент Ярем ранее сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заняли станцию Соль под Артемовском и прилегающий к ней одноименный поселок. По словам журналиста, Соль является важным транспортным узлом, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между двумя крупными узлами обороны ВСУ — Бахмутом и Северском. В Минобороны данную информацию пока не подтверждали.