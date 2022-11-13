РИА Новости: Киев испытывал в ЛНР наркосодержащие анальгетики для нужд НАТО

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Киев проводил исследования с использованием наркосодержащих назальных анальгетиков в найденных в Луганской Народной Республике лабораториях, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что опыты проводились для военных нужд НАТО. О том, что в медицинском центре «Фармбиотрест» в освобожденном Рубежном в ЛНР были найдены доказательства испытаний незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами, заявил в августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На Луганщине вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева, — рассказал собеседник агентства.

В последствии эти препараты, продолжил источник, были использованы украинскими военными.

Зампред Госдумы Ирина Яровая ранее сообщила на пленарном заседании нижней палаты, что в американских лабораториях разрабатывается новое биологическое оружие. По ее словам, оно станет главным военным проектом Вашингтона. Как отметила Яровая, Москва обладает данными, подтверждающими манипуляции с опасными вирусами. Она также заявила, что специалисты США проводили опыты на территории Украины.