РИА Новости заявило, что украинская диверсионная группа, которая находится в районе посёлка Александровка Херсонской области, готовит провокации с гибелью мирных жителей. Источник агентства рассказал, что целью диверсантов станет попытка обвинить в убийствах Россию.

Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление, — рассказал собеседник агентства.

Он сослался на информатора из украинской части, дислоцированной в Николаевской области. Источник уточнил, что целями диверсантов могут стать школы. Также не исключается, что боевики занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населённых пунктов.

Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР, — заявил источник агентства.

Ранее стало известно, что у России есть сотни, если не тысячи, свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не слушать Запад и не идти в конфликт с Москвой «до последнего украинца».