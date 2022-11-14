РИА Новости: Евросоюз готовится к войне с Россией

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Евросоюз готовится к войне с Россией, написала в статье обозреватель РИА Новости Елена Караева. По ее мнению, в настоящее время прямое военное столкновение Берлина и Парижа с Москвой не геополитическая гипотеза, а реальность из-за изменения риторики ФРГ и Франции.

Европа, по крайней мере две страны — основательницы ЕС, Германия и Франция, сменила регистр обсуждения, и сейчас прямое военное столкновение с Россией для Берлина и Парижа больше не геополитическая гипотеза, а геополитическая реальность. Ну они так это говорят, — пишет Караева.

Аналитик считает, что подобное положение дел «задает новый тон» в двусторонних отношениях государств. Кроме того, это меняет расстановку сил и в ЕС, и в НАТО, отметила Караева.

По ее мнению, Германия намерена превратить бундесвер в «сильнейшую армию на континенте». Берлин собирается потратить на переоснащение вооруженных сил не менее €100 млрд. Караева считает, что это «астрономическая сумма» для государства на фоне кризиса с энергоносителями и инфляции.

При этом, пишет журналистка, Париж не отстает от Берлина. Караева указала, что ассигнования на французскую армию, увеличенные в этом году «с учетом новых угроз», составляют около €44 млрд.

Конечно, с германскими тратами несравнимо, но важна риторика. А риторика следующая — в только что опубликованном (и, как сообщается, срочно по многим позициям пересмотренном) «Обзоре национальной военной стратегии» написано черным по белому: «Армия поднимает боевой дух, готовясь к войне», — отметила аналитик.

Караева считает, что внутри ЕС возникают новые угрозы кризисов. Обозреватель сомневается в том, что европейские страны смогут выстроить единый фронт.

Ранее французские депутаты из партии «Непокоренная Франция» (LFI) Бастьен Лашо и Орельен Сентуль заявили об «условиях жизни, недостойных солдат НАТО, дислоцированных в Румынии». Парламентарии сообщили, что палатки для проживания военных плохо отапливаются, а в казармах живут постельные клопы.