РИА Новости: ЦРУ вербует боевиков ИГ для отправки на Украину

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ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки на Украину, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, американцы переводят террористов на свои объекты под предлогом проведения дополнительных следственных действий с перспективой переброски в Европу.

По имеющейся информации, ЦРУ США активно ведет работу по вербовке боевиков ИГ, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, к наcтоящему времени курды передали американской стороне несколько высокопоставленных руководителей и порядка 90 боевиков ИГ, в основном из чиcла граждан стран Евросоюза, Ирака, а также выходцев из Чеченской Республики и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram рассказал, что на Украину стеклись тысячи иностранных наёмников со всего мира. Он отметил, что они не являются добровольцами, соответственно, не имеют статус комбатантов и не подпадают под действие Женевских конвенций. Медведев пообещал, что иностранцы также будут денацифицированы.