РИА Новости: армии стран Европы готовят к вторжению в Россию

Фото: Axel Heimken/dpa/Global look Press

Европейские армии начали готовиться к вторжению в Россию, пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова. По ее словам, взятие российской армией Соледара и ряд других успехов поставили Запад перед выбором: или капитулировать, или вступать в вооруженный конфликт.

При этом, считает обозреватель, США стараются избежать прямого столкновения с Москвой, «пока европейское пушечное мясо будет гибнуть где-нибудь под Купянском».

Сначала выпихнули воевать украинцев. Теперь они заканчиваются, и на смену им толкают поляков. Поляки упираются и пытаются завербовать на фронт тех украинцев, что сбежали в Европу, — заявила Никифорова.

По мнению журналистки, для Европы работают два сдерживающих фактора — ядерное оружие и историческая память.

Не сосчитать, сколько их предков, ходивших завоевывать и грабить Россию, покоятся сегодня на наших необъятных просторах, — написала Никифорова.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ отступили из села Каменского. Он подчеркнул, что на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.