РХБЗ: США вели проект, замаскированный естественными вспышками болезней

США поддерживали проекты по изучению на Украине возбудителей опасных болезней, среди которых Конго-крымская геморрагическая лихорадка, лептоспироз и хантавирусы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что их применение могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.

Кириллов отметил, что финансовую поддержку от Вашингтона получали лаборатории украинского Министерства обороны, находящиеся на территории Киева, Одессы, Львова и Харькова.

С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний, — сказал он.

Именно по этой причине проекту оказывалась дополнительная финансовая помощь, а сроки его реализации были пролонгированы.

Минобороны России опубликовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине. По данным российских экспертов, сделка о совместной работе была заключена между США и Минздравом Украины, а общий объём финансирования таких биолабораторий на украинской территории составил $32 миллиона. Сообщается, что в лабораториях Киева, Одессы, Львова и Харькова работали в том числе американские специалисты.