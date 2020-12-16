РФПИ: комбинация «Спутника V» с AstraZeneca даст большую эффективность

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что комбинация двух вакцин от коронавируса может повысить общую эффективность препаратов. Так он прокомментировал возможное применение российской вакцины «Спутник V» в сочетании с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Мы уверены, что все разработанные вакцины [от коронавируса] многообещающие, у нас отличные результаты. И комбинация с AstraZeneca, мы верим, может показать большую эффективность [действия вакцинных препаратов], — отметил Дмитриев в беседе с телеканалом CNN.
О начале программы исследований комбинации двух препаратов рассказали в компании AstraZeneca, которая будет вести эту работу вместе с российскими РФПИ, НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи и «Р-Фарм».
Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Оксфордского университета Сара Гилберт заявила о возможном большем эффекте AstraZeneca в комбинации с другими препаратами. Она добавила, что эффект от комбинации двух препаратов будет изучен в ходе сравнительно «небольшого исследования». Гилберт считает, что такое комбинированное использование вакцин поможет раскрыть потенциалы обоих препаратов.