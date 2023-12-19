РФ заявила Австралии протест из-за участия в военных учениях на Хоккайдо

Фото: Australian Defense Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

РФ выразила решительный протест посольству Австралии в связи с участием австралийских войск в учениях США и Японии «Яма Сакура — 85» на острове Хоккайдо вблизи российских границ, говорится в сообщении ведомства. Москва считает, что такими действиями Канберра подрывает безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Посольству Австралии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием австралийского воинского контингента в трехсторонних учениях США, Японии и Австралии «Яма Сакура — 85» на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ, — указали в МИД РФ.

В начале декабря Австралия ввела санкции против 13 россиян, причастных, как утверждается, к уголовному преследованию и отравлению оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В австралийском МИД сообщили, что в отношении включенных в список россиян будут действовать финансовые ограничения и запрет на въезд в страну.

Санкции коснулись сотрудников ФСБ Константина Кудрявцева, Александра Самофала и Валерия Сухарева; замминистра юстиции Олега Свириденко; первого зампреда Следственного комитета Эдуарда Кабурнеева; зампредов СК Сергея Горяйнова и Елены Леоненко; замруководителя ГСУ СК Дениса Колесникова; следователя по особо важным делам Андрея Задачина; судья Басманного суда Елены Ленской; судей Мосгорсуда Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной; прокурора Бориса Локтионова.