РФ запретила прилёт или транзит самолетов, связанных с Великобританией
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:07, 25 февраля 2022
Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Global Look Press
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Росавиация запрещает прилёт или транзит самолетов, которые зарегистрированы в Великобритании или связаны с ней, говорится на сайте ведомства. Ранее управление гражданской авиации Великобритании приостановило действие разрешения для «Аэрофлота» на полёты в страну и из неё.
25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полётов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ, - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера принята в качестве ответных шагов на «недружественные» решения авиационных властей Великобритании.
Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о блокирующих санкций против «Аэрофлота». Авиакомпании приостановили разрешение и запретили полёты в Британию. Утром 25 февраля российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об отмене рейса SU2578 Москва — Лондон.
Кроме того, Лондон вводит санкции против Объединённой авиастроительной корпорации, Роcтеха и Объединённой судостроительной корпорации. Санкции предусматривают также отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков.