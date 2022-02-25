РФ запретила прилёт или транзит самолетов, связанных с Великобританией

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в своём Telegram-канале заявления МИД Великобритании о намерении экономического давления на Россию вплоть до разрушения её экономики. Он заявил, что времена Британской империи прошли, и прежних рычагов давления у Великобритании уже нет.

Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX-го века, во времена великой Британской империи. Очнитесь, господа: на улице XXI-й век, — написал сенатор. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее сообщил, что его...