РФ закрывает для иностранных судов доступ в ряд районов Чёрного моря

Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и государственных судов в трёх районах Чёрного моря. Запрет начнёт действовать с 21:00 24 апреля, сообщает РИА Новости.
В Госдепартаменте США решение Москвы назвали «неспровоцированной эскалацией» в Чёрном море, а в ЕС считают, что появление закрытых зон «ещё больше дестабилизирует ситуацию». В российском МИД отметили, что Москва действует в соответствии с международными договорённостями.
Ранее стало известно, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) РФ наращиваются из-за попытки НАТО противодействовать стабилизации ситуации в ряде государств Южного Кавказа и на Ближнем Востоке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в 2020-м в армии провели 54 мероприятия по совершенствованию боевого состава, непрерывно шло «переоснащение округа».