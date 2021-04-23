РФ закрывает для иностранных судов доступ в ряд районов Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/fdf4de2c-a498-11eb-8001-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и государственных судов в трёх районах Чёрного моря. Запрет начнёт действовать с 21:00 24 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается , что закрытые зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив. Районы, доступ в которые ограничивается до 31 октября, не выходят за внешние границы территориального моря России. В частности, под запрет попали участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, участок у берегов Керченского полуострова, а также небольшая территория около западной оконечности Крыма.

В Госдепартаменте США решение Москвы назвали «неспровоцированной эскалацией» в Чёрном море, а в ЕС считают, что появление закрытых зон «ещё больше дестабилизирует ситуацию». В российском МИД отметили, что Москва действует в соответствии с международными договорённостями.

Ранее стало известно, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) РФ наращиваются из-за попытки НАТО противодействовать стабилизации ситуации в ряде государств Южного Кавказа и на Ближнем Востоке, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в 2020-м в армии провели 54 мероприятия по совершенствованию боевого состава, непрерывно шло «переоснащение округа».