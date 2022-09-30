Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о непризнании референдумов РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о непризнании референдумов

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Россия наложила вето в Совете безопасности ООН на проект совместной резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РИА Новости. В тексте документа эти процедуры назывались незаконными, отмечалось, что они не могут составить основу для изменения статуса территорий.

За принятие резолюции проголосовали 10 стран-членов СБ из 15. Четыре государства воздержались, включая Китай и Бразилию.

Авторы резолюции выступили с призывом к странам и межджународным организациям не признавать изменение статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины». Также звучал призыв к другим странам не признавать присоединение этих регионов к РФ, а непосредственно к российским властям вывести войска с территории суверенного государства.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.