https://static.news.ru/photo/7b448762-b867-11e9-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Москва выступает против блокировки Вашингтоном активов Венесуэлы. МИД РФ призвал прекратить раскручивание «санкционной спирали» в отношении Каракаса.

Мы последовательно выступаем против раскручивания санкционной спирали, оставаясь ответственным участником мирового сообщества и надёжным партнёром для всех стран, — цитирует РИА Новости сообщение МИДа.

В ведомстве сослались на оценки известного экономиста Сакса, который сообщил, что от американских санкций погибли уже более 40 тысяч венесуэльцев.

Как писал News.ru, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести ограничительные меры против иностранцев, поддерживающих режим лидера Николаса Мадуро в Венесуэле. Американский глава Дональд Трамп уже подписал указ о блокировке активов властей Боливарианской Республики в юрисдикции Штатов.