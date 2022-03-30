РФ выразит Польше протест из-за нападения вандалов на здание дипведомства

Посольство России в Польше прокомментировало поступок нескольких мужчин, которые облили краской здание ведомства. Представительство считает, что было нарушение Венской конвенции. Польской стороне пообещали выразить протест. Ранее вандалов задержали. За нападением может стоять одна из городских оппозиционных групп. Решается вопрос о мере пресечения.

Это нарушение Венской конвенции — очередное среди многих подобных за последнее время. Заявим польской стороне очередной протест, — отметили в посольстве.

Накануне в Греции неизвестные осквернили памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову на острове Корфу. Посольство России в стране потребовало от властей расследования инцидента и наказания виновных. В своём Telegram-канале посольство опубликовало фото памятника адмиралу. На нём видно, что монумент испачкан красной краской.

Главное следственное управление СК России также возбудило уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в столице Греции Афинах, в соответствии с действующим законодательством будет направлен международный запрос о правовой помощи. Представители СК отмечают, что правонарушение направлено против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР во время Второй мировой войны и о решающем вкладе в победу над нацизмом.