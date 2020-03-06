https://static.news.ru/photo/9c8f31d8-5fe2-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России временно приостанавливает пропуск через границу иностранных граждан, прибывающих из Ирана, из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.

Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, — говорится в сообщении.

Распоряжение вступит в силу с 7 марта.

Кроме того, российское правительство поручило МВД РФ и МИД РФ приостановить приём документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранным гражданам, прибывающим из Ирана.

В Иране зарегистрирована самая высокая смертность после Китая от эпидемии коронавируса — 124 летальных случая. Эксперты считают, что дело не в системе здравоохранения, а в преклонном возрасте большинства заболевших. Эпидемия началась в городе Кум, который очень популярен среди паломников.

Большинство из них старше 60 лет, они заражаются COVID-19 и умирают. Вторая причина — власти ближневосточной страны не скрывают смертельные случаи, а демонстрируют предельную честность, считают эксперты.

NEWS.ru сообщал, что от коронавируса умер экс-посол Ирана в Сирии Хосейн Шейхолеслам.