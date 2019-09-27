https://static.news.ru/photo/114205f0-e15d-11e9-a297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Shcherbak/TASS

Москва на текущей сессии Генассамблеи ООН вносит проект резолюции по усилению контроля над вооружениями. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии в штаб-квартире всемирной организации.

На текущей сессии Генеральной Ассамблеи мы вносим проект резолюции «Укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Приглашаем всех к конструктивным переговорам, — цитирует Лаврова ТАСС .

По словам главы российской дипломатии, одобрение данного документа могло бы быть серьёзным вкладом в обеспечение условий для успешного проведения в 2020 году обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как писал News.ru, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противостоять усилению угрозы баллистических ракет. По словам политика, для этого в краткосрочной перспективе необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).