Россия, Еврокомиссия и Украина подготовили проект соглашения по газу, в ближайшее время оно будет доработано, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Трёхсторонний диалог по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом состоялся 19 декабря в Берлине.
Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования, — сказал министр.
Он также выразил надежду, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года в ближайшее время.
В результате консультаций, которые состоялись 19 декабря, проект протокола находится в высокой степени готовности, но ещё требует согласования, уточнил Новак.
Ранее NEWS.ru писал, что предыдущая встреча разочаровала представителей Еврокомиссии.
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