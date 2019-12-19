https://static.news.ru/photo/8e2177f8-229a-11ea-83f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия, Еврокомиссия и Украина подготовили проект соглашения по газу, в ближайшее время оно будет доработано, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Трёхсторонний диалог по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом состоялся 19 декабря в Берлине.

Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования, — сказал министр.

Он также выразил надежду, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года в ближайшее время.

В результате консультаций, которые состоялись 19 декабря, проект протокола находится в высокой степени готовности, но ещё требует согласования, уточнил Новак.

Ранее NEWS.ru писал, что предыдущая встреча разочаровала представителей Еврокомиссии.