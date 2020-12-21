России советуют прервать авиасообщение с Британией из-за мутации COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ebede56-42d6-11eb-a36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закрытие границы является действенным способом в борьбе с распространением болезни. Об этом заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко, комментируя опасность завоза в РФ выявленного в Британии нового типа коронавируса.

Что-то серьёзное. Нужно насторожиться и держать руку на пульсе. Как показала весенняя практика, прекращение или резкое сокращение авиасообщения наряду с другими мерами приводит к хорошему эффекту, — рассказал изданию «Подъём» эксперт.

Он подчеркнул, что мутация может достичь такой степени, что уже созданные вакцины от коронавируса окажутся бесполезными.

При этом Бутенко добавил, что пока точно не известно, насколько широкое распространение получит новый штамм COVID-19 и какова будет тяжесть заболевания.

Ранее британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Также выяснилось, что выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. На фоне этого власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией. Кроме того, правительственная комиссия Израиля по коронавирусу под руководством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы Минздрава Юлия Эдельштейна обсуждает закрытие границ с рядом стран из-за распространения нового штамма инфекции. Власти рассматривают немедленный запрет на въезд в страну из Великобритании, Дании и Южной Африки, писал NEWS.ru.