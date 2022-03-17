РФ раздумала голосовать по гуманитарной резолюции по Украине в ООН

Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции о ситуации на Украине, которую ранее представила в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передаёт РИА Новости. По его словам, это было сделано ради тех стран, которые «подверглись натиску» со стороны США, призывающих не голосовать по резолюции.

На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнёров, вплоть до экономического шантажа и угроз. <...> США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, поэтому приняли решение пока не запрашивать голосование по этому проекту, но проект резолюции мы не отзываем, — сказал Небензя.

Ранее ожидалось, что голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине пройдёт в пятницу, 18 марта.

Проект резолюции СБ ООН Россия представила 15 марта. Документ призывал к прекращению огня, достигнутому путём переговоров, «для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также к тексте говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, в том числе гуманитарного персонала и тех, кто находится в уязвимом положении, включая женщин и детей.

Кроме того, резолюция призывает не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов и не устанавливать их в густонаселённых районах.