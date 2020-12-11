РФ расширила санкционный список в отношении Украины

https://static.news.ru/photo/75e910b0-3c02-11eb-80c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским правительством утверждён список из 849 имён людей, подпадающих под персональные санкции против Украины. Постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.

В ноябре 2018 года в списке было 322 имени. Нынешнее постановление, подписанное премьер-министром РФ, датировано 7 декабря и вступило в силу с 11 декабря. В сентябре в санкционный список попал также экс-президент Украины Пётр Порошенко.

В последнюю версию списка добавлены спикер рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от «Слуги народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

2 октября 2018 года указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Как писал NEWS.ru, власти США расширили санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщает американский Минфин, ограничения наложены за серьёзные нарушения прав человека. Санкции США приняты в отношении ближайшего помощника Кадырова Даниила Мартынова, вице-премьера Чечни Вахита Усмаева и уполномоченного представителя республики при президенте РФ Зияда Сабсаби. Также ограничения распространяются на Фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», организацию «Абсолютный чемпионат „Ахмат“», клуб смешанных единоборств «Ахмат», «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».