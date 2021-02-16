РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

https://static.news.ru/photo/9e1420e2-7047-11eb-b178-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Ограничения будут действовать до 16 марта включительно. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Оперативным штабом <...> принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 марта 2021 года, — говорится в сообщении.

Напомним, авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года. Поводом для этого послужило выявление так называемого британского штамма коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Они также отметили, что этот вид вируса на 30–70% более смертоносен, нежели изначальная форма.

Уже известно, что вирус на 35–45% легче передаётся от человека человеку. Он обнаружен как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые десять дней.

До этого специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Разработкой в ведомстве занимался Центральный НИИ эпидемиологии. Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов в образцах с большой вирусной нагрузкой.