РФ призвала ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США

Задействовать процедуру арбитража для решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам попросила Россия генсека ООН. Об этом рассказал представитель РФ в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Леонидченко, российская делегация уже больше четырёх лет сталкивается с проблемами из-за ненадлежащего исполнения государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях. В числе таких проблем — систематические отказы во въездных визах для сотрудников постпредства РФ при ООН и для делегатов из Москвы, а также конфискация дипсобственности и ограничения на передвижение.

Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвёртом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру, — заявил Леонидченко.

Ранее в посольстве РФ рассказали о решении визового вопроса с США.