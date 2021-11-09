РФ призвала ООН вмешаться из-за проблем с визами у дипломатов в США

Задействовать процедуру арбитража для решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам попросила Россия генсека ООН. Об этом рассказал представитель РФ в Шестом комитете ГА ООН Сергей Леонидченко, его слова приводит РИА Новости.
По словам Леонидченко, российская делегация уже больше четырёх лет
Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвёртом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру, — заявил Леонидченко.
Ранее в посольстве РФ рассказали о решении визового вопроса с США.