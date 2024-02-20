Россия предупредила о попытке США заблокировать резолюцию по Газе Полянский: США могут снова заблокировать резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

Фото: Mohammed Ali/XinHua/Global Look Press

США могут снова заблокировать принятие резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа, написал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале. Голосование запланировано на вторник, 20 февраля, на 10:00 (18:00 по московскому времени).

Американцев этот документ не устраивает, и они уже дали понять, что применят право вето, — предупредил он.

Дипломат сообщил, что проект резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве представлен Алжиром. До этого США уже три раза накладывали вето на подобные документы.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. По его словам, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь полной победы над радикальным движением ХАМАС. По словам политика, это означает также освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. Он подчеркнул, что Израиль не согласится на международный диктат, пытающийся навязать ему палестинское государство.