Россия предложила помощь в поисках пропавшей индонезийской подлодки

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Россия предложила помощь в поисках пропавшей подводной лодки Военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala-40. Об этом в четверг, 22 апреля, журналистам сообщили представители индонезийских военных, передаёт телеканал Channel News Asia.

Накануне появилась информация, согласно которой KRI Nanggala 402 пропала в районе побережья острова Бали. Власти Индонезии уже начали поисковую операцию. Австралию и Сингапур попросили о помощи в её проведении.

Субмарина пропала во время учений. Предполагается, что она находилась примерно в ста километрах от острова, когда с ней прервалась связь. Рядом с местом исчезновения судна позднее обнаружили следы разлива нефти.

На следующий день несколько стран, включая Россию, заявили, что готовы оказать помощь в поисках подводной лодки. Речь также идёт о ФРГ, США, Турции, Индии, Австралии и Франции. Сингапур и Малайзия уже направили спасательные суда к месту исчезновения подлодки.

Ранее сообщалось, что корабли НАТО потеряли на радарах российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-237 «Ростов-на-Дону». Субмарина превзошла все ожидания Альянса по скрытности. Высказывались предположения, что она затонула, но в командовании флота РФ заявили, что подлодка находится у острова Крит и продолжает выполнять поставленную перед ней задачу.