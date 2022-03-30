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РФ потребовала от ФРГ наказать виновных в осквернении памятника в Берлине

Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ, призвав запретить осквернение мемориалов в Берлине
11:26, 30 марта 2022
РФ потребовала от ФРГ наказать виновных в осквернении памятника в Берлине Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press
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Российские дипломаты потребовали найти и привлечь к ответственности тех, кто накрыл советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, чехлами в цветах украинского флага. Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 марта, сообщает МИД России в своём Telegram-канале. Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ с призывом не допускать осквернения советских воинских захоронений и памятников в Германии.

Рассматриваем данное происшествие как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов,говорится в сообщении.

Дипведомство также призвало свидетелей порчи советских воинских захоронений и мемориальных объектов немедленно сообщать о данных фактах в посольство России в ФРГ.

Ранее в Греции неизвестные осквернили памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову на острове Корфу. Посольство России в стране потребовало от властей расследования инцидента и наказания виновных. В своём Telegram-канале посольство опубликовало фото памятника адмиралу. На нём видно, что монумент испачкан красной краской.

Главное следственное управление СК России также возбудило уголовное дело по факту оcквернения памятника советским воинам в столице Греции Афинах, в соответствии с действующим законодательством будет направлен международный запрос о правовой помощи. Представители СК отмечают, что правонарушение направлено против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР во время Второй мировой войны и о решающем вкладе в победу над нацизмом.

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