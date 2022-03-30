РФ потребовала от ФРГ наказать виновных в осквернении памятника в Берлине

Российские дипломаты потребовали найти и привлечь к ответственности тех, кто накрыл советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, чехлами в цветах украинского флага. Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 марта, сообщает МИД России в своём Telegram-канале. Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ с призывом не допускать осквернения советских воинских захоронений и памятников в Германии.

Рассматриваем данное происшествие как осквернение памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма. Последствия акции были оперативно устранены при содействии берлинских правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Дипведомство также призвало свидетелей порчи советских воинских захоронений и мемориальных объектов немедленно сообщать о данных фактах в посольство России в ФРГ.

Ранее в Греции неизвестные осквернили памятник русскому адмиралу Фёдору Ушакову на острове Корфу. Посольство России в стране потребовало от властей расследования инцидента и наказания виновных. В своём Telegram-канале посольство опубликовало фото памятника адмиралу. На нём видно, что монумент испачкан красной краской.

Главное следственное управление СК России также возбудило уголовное дело по факту оcквернения памятника советским воинам в столице Греции Афинах, в соответствии с действующим законодательством будет направлен международный запрос о правовой помощи. Представители СК отмечают, что правонарушение направлено против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР во время Второй мировой войны и о решающем вкладе в победу над нацизмом.