РФ помогла Баку и Еревану договориться по трассе в Зангезурском коридоре

Фото: Adriana Adinandra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия помогла Азербайджану и Армении договориться по автомобильной трассе в Зангезурском коридоре, осталось лишь согласовать небольшой участок в 6 км. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленный осведомлённый источник.

По словам собеседника издания, завершить согласование маршрута поможет российский «Автодор», задержка связана с горным рельефом местности. Протяжённость трассы составит 46 км, на остальных 40 км будут действовать старые советские дороги. Собеседник газеты отметил, что Ереван ускорил согласование проекта после того, как Баку задумался о строительстве дороги не через Армению, а через Иран.

Эксперты, между тем, считают, что главная причина задержки с открытием коридора — отсутствие доверия между сторонами и разность прочтения текстов трёхсторонних соглашений. Переговоры по разблокировке транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией идут на уровне вице-премьеров трёх стран, включая Россию. Под разблокировкой понимается строительство транспортного коридора вдоль южной границы Армении с Ираном в Сюникской области.

Коридор соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской областью. По словам высокопоставленного источника газеты, «между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы выстроен конструктивный диалог по транспортному коридору‎», несмотря на резкие политические высказывания с обеих сторон.

Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, ещё осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров 3 июня смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего участка в 6 км, — пояснил собеседник «Известий».

Российский «Автодор» направит на этот участок экспертов, чтобы принять простое инженерное решение. Трасса пройдёт вдоль реки Аракс с армянской стороны. На остальном участке будут задействованы старые советские дороги, которые сохранились на протяжении всей линии будущего коридора. До 1992 года они связывали Нахичевань с Зангеланским районом Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пытается усилить свое влияние в Закавказье путем сближения Баку и Еревана. Так, посольство США в Ереване на своем сайте объявило конкурс Track II с призовым фондом $400 тысяч. Эти деньги могут достаться тому, кто сможет помирить армян и азербайджанцев.