РФ по просьбе Турции эвакуирует из Мариуполя оставшихся там иностранцев

Россия поможет в эвакуации иностранных граждан, находящихся в Мариуполе. С соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратился лидер Турции Реджеп Эрдоган. Об этом рассказал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гумреагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Его слова приводит РИА Новости.

В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя, — сказал военный.

По словам Мизинцева, для проведения эвакуации с 00:00 3 апреля открывается гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск. На маршруте гарантируется неукоснительное соблюдение «режима тишины». Из Бердянска иностранцы смогут отправиться наземным транспортом в Крым или на территорию Украины. При этом РФ готова обеспечить заход кораблей для эвакуации в порт Бердянска.

Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя. В этой связи, по словам Мизинцева, российская сторона обратилась ко всем международным организациям с целью обязать Киев до 03:00 по Москве 3 апреля направить письменное уведомление о готовности к проведению эвакуации в межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, Турции, а также Междунароному Комитету Красного Креста и в Управление Верховного кмиссара ООН по делам беженцев.