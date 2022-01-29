РФ перенесла учения ВМФ из-за рыбаков Ирландии

Посол РФ в Дублине Юрий Филатов заявил, что российское военное ведомство поменяло район предстоящих учений ВМФ в Атлантике, вынеся его за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. По словам дипломата, выбор первого места пришёлся на привычные места промысла ирландских рыболовов, сообщает РИА Новости.
Филатов
Министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла, — отметил посол.
Он добавил, что учения пройдут в соответствии с международным правом и никак не будут угрожать Ирландии.
Ранее стало известно, что Черноморский флот России провёл крупномасштабные учения. В рамках учений корабли ВМФ провели тренировку по противовоздушной обороне. В плановых манёврах было задействовано более 20 боевых кораблей в составе ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей, которые также вышли из военно-морских баз в Севастополе и Новороссийске.