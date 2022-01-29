РФ перенесла учения ВМФ из-за рыбаков Ирландии

Посол РФ в Дублине Юрий Филатов заявил, что российское военное ведомство поменяло район предстоящих учений ВМФ в Атлантике, вынеся его за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. По словам дипломата, выбор первого места пришёлся на привычные места промысла ирландских рыболовов, сообщает РИА Новости.

Филатов пояснил , что с просьбами пересмотреть район, выбранный для учений, обращались власти Ирландии и ассоциации южных и западных производителей рыбы.

Министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла, — отметил посол.

Он добавил, что учения пройдут в соответствии с международным правом и никак не будут угрожать Ирландии.

Ранее стало известно, что Черноморский флот России провёл крупномасштабные учения. В рамках учений корабли ВМФ провели тренировку по противовоздушной обороне. В плановых манёврах было задействовано более 20 боевых кораблей в составе ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей, которые также вышли из военно-морских баз в Севастополе и Новороссийске.