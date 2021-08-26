«РФ отмахнуться не может»: в Госдуме оценили просьбу афганцев об эвакуации

Российские власти не должны отмахиваться от просьбы афганцев - выпускников советских военных вузов вывезти их из Афганистана, но к каждой ситуации следует подходить индивидуально, чтобы не допустить в страну «нежелательные элементы». Этим должны заниматься спецслужбы, заявил NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин. Так он прокомментировал анонимное письмо к российским властям с просьбой об эвакуации.

Здесь надо подходить индивидуально. У нас есть соответствующие спецслужбы, которые знают, кто чем занимался. Если афганцы были выпускниками советских военных учебных заведений и как-то сотрудничали с Россией, то, наверное, у наших спецслужб [есть] все необходимые данные и возможности их оттуда эвакуировать. Вопрос очень и очень неоднозначный, — рассказал Шерин.

Депутат отметил, что важно не допустить в страну из Афганистана нежелательные элементы вместе с выпускниками советских учебных заведений. По его словам, спецслужбы должны отрабатывать по каждому случаю индивидуально. Шерин подчеркнул, что будучи депутатом, «не готов лично за кого-то поручиться».

Если есть выпускники советских военных учреждений, то Россия не должна оставлять без внимания их обращение. Отмахнуться от этих людей не нужно. Следует индивидуально посмотреть на ситуации каждого, — пояснил депутат.

Политик считает, что Москва не должна уподобляться Вашингтону, который «бросал и предавал своих союзников». При этом, говоря о политике России в отношении афганских беженцев, Шерин отметил, что не стоит «огульно принимать всех» и делать это за счёт граждан России.

Он напомнил, что американские войска находились в Афганистане на протяжении последних 20 лет, и в республике всех всё устраивало. Теперь, когда ситуация в Афганистане ухудшилась, звучат возгласы, что Россия должна принимать беженцев на своей территории.

Мы должны беженцев принимать куда? Мы где должны их размещать? Мы должны им обеспечивать временное пребывание проживание за счёт наших граждан? Я не согласен. За счёт граждан Российской Федерации ничего делать не надо, — подчеркнул Шерин.

Ранее в Сети появилось анонимное письмо к российскому президенту Владимиру Путину от якобы 150 жителей Афганистана, окончивших военные вузы в нашей стране. Они просили эвакуировать их в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят и анализируют все сообщения от граждан Афганистана с просьбой об эвакуации. Он добавил, что больше ему сказать нечего.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после 15 августа, когда боевики запрещённого в России «Талибана» захватили Кабул без единого выстрела. Президент Ашраф Гани бежал. Талибы заявили о практически полном контроле над Афганистаном. Единственной не подконтрольной им провинцией остаётся Панджшер, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.