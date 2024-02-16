РФ обсудит в ООН борьбу с терроризмом при односторонних мерах РФ созовет 20 февраля заседание СБ ООН по «формуле Аррии»

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Заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Мария Заболоцкая заявила, что Россия созовет 20 февраля Совет Безопасности ООН на заседание, посвященное влиянию односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом, передает ТАСС. Встреча государств состоится по «формуле Аррии», добавила дипломат.

Хотели бы отдельно подчеркнуть, что мы придаем большое значение тому вреду, который наносят возможностям государств по борьбе с терроризмом односторонними принудительными мерами. Целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе, — пояснила Заболоцкая.

Заседания по «формуле Аррии» — это неформальные встречи членов Совбеза ООН для откровенного обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обещала, что Россия обратится в Совет Безопасности ООН и вынесет на рассмотрение организации очередной акт терроризма со стороны ВСУ. Так она охарактеризовала очередной обстрел Белгорода со стороны украинских войск.

Ранее стало известно, что жертвами атаки ВСУ на Белгород стали семь человек. Ранены были еще 18 мирных жителей. В ООН назвали недопустимыми удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Белгорода. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик потребовал их немедленно прекратить.