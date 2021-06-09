РФ не дала включить пункт о сексобразовании в декларацию ООН по ВИЧ

https://static.news.ru/photo/af35c468-f69d-11e9-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Ряд спорных концепций, в том числе о «всеобъемлющем образовании в области сексуальности» и «лишении родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей» РФ не дала включить в принятую на заседании Генассамблеи ООН декларацию по теме ВИЧ. Об этом сообщается на сайте постпредства при международной организации.

В сообщении говорится , что в ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда «спорных и противоречивых концепций».

При этом в декларацию также не прошли российские предложения о продвижении здорового образа жизни, поддержке семейных ценностей и неприятии усугубляющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся стран.

Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств, — говорится в сообщении.

В то же время Запад смог провести в декларацию ссылки на пересмотр национального законодательства, ограничивающего проституцию и употребление наркотиков, а также «на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД».

Документ был принят без учёта «ряда озабоченностей», которые прямо касаются законодательства РФ. Тем не менее, в тексте декларации содержатся «конструктивные элементы», которые Россия поддерживает, в том числе международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки, и установки по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также положения о борьбе с дискриминацией людей, живущих с ВИЧ.

Ранее гинекологи объяснили россиянкам, что вопрос о количестве партнёров необходим при знакомстве с пациенткой, так как он позволяет врачу оценить, насколько высок риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путём.