РФ направила военных инструкторов в ЦАР по просьбе руководства республики

https://static.news.ru/photo/8b1f42a0-446e-11eb-a2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В МИД РФ заявили, что Россия направила 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии Центральноафриканской Республики по просьбе её руководства. Российские дипломаты также призвали «все конструктивные политические силы ЦАР» к диалогу и мирному урегулированию спорных вопросов перед предстоящими выборами.

Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центрально-Африканской Республики оперативно откликнулась на просьбу её руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, — говорится в комментарии МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации в ЦАР и в данный момент обеспокоены «резкой деградацией» обстановки в сфере обеспечения безопасности этого государства.

Как писал NEWS.ru, Россия перебросила в ЦАР несколько сотен военнослужащих вместе с тяжёлым вооружением. Об этом заявил представитель правительства страны Анж Максим Казаги. Отмечается, что это произошло на фоне тяжёлых боёв между правительственными силами и повстанцами в этой африканской стране. При этом точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение не уточняются. Также несколько сотен военных в страну направила и Руанда.

В ЦАР напомнили, что у стран действуют двусторонние соглашения о военной помощи. При этом бойцы российских частных военных компаний обеспечивают защиту президента страны Фостена-Арканжи Туадеры, в то время как военные инструкторы обучают местных солдат.

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москву беспокоит складывающаяся в ЦАР ситуация. 27 декабря в стране должны состояться выборы, в то же время три вооружённые группировки повстанцев объединились, чтобы противостоять нынешнему президенту баллотироваться на второй срок. Лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота.