«РФ может уничтожить США за полчаса»: Маск о возможностях ядерного оружия

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в Twitter высказался о противостоянии ядерных потенциалов России и Запада. По его словам, официальная Москва способна уничтожить США и Европу за полчаса. При этом Маск отметил, что Запад способен на столь же смертоносный удар. Он удивился, как много людей до сих пор этого не понимают.

Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом, — написал бизнесмен.

Основатель Tesla и SpaceX подчеркнул, что использование ядерного оружия было бы безумием. Таким же безумием он назвал «доведение до подобной ситуации».

Ранее Маск говорил, что риски начала ядерного конфликта увеличиваются. По его словам, вероятность такого исхода приближается «стремительно».

Также миллиардер высказывался относительно конфликта на территории Украины. Он отмечал, что прийти к миру можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Маск также предложил оставить Крымский полуостров России.