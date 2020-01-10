https://static.news.ru/photo/d5029890-3443-11ea-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Томай Тхайцук/РИА Новости

Переговоры властей Абхазии с представителями оппозиции запланированы на субботу, 11 января. В ходе них возможны встречи российской делегации со сторонами конфликта.

На сегодняшний день запланированы переговоры между представителями власти и оппозиции, возможные встречи — повторяю, возможные — представителей российской делегации с представителями различных политических сил. К вечеру надеемся получить позитивные результаты — разрешение, снятие «горячей» фазы существующего конфликта, — сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

В случае если конфликт не удастся мирно урегулировать, Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения, писал NEWS.ru.

Абхазия считается частично признанным государственным образованием. Формально она является частью Грузии, однако фактически не подчиняется Тбилиси.