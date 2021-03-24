РФ и Южная Корея договорились организовать визит Путина в Сеул

https://static.news.ru/photo/b58a7c8a-8d34-11eb-b634-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин может посетить Сеул после стабилизации с распространением коронавирусной инфекции. К соответствующей договорённости пришли Россия и Южная Корея.

Перспективу визита Путина обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и его корейский коллега Чон Ый Ён. Руководитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи рассказал журналистам об итогах этой беседы.

Мы договорились приложить совместные усилия, чтобы по мере стабилизации ситуации с коронавирусом визит президента Путина в Южную Корею состоялся как можно раньше, — сообщил Чон Ый Ён.

В свою очередь Лавров уведомил прессу, что премьер-министр республики Чон Се Гюн приглашён осенью принять участие в международном форуме «Открытые инновации» в Москве. Это приглашение через Лаврова передал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как писал NEWS.ru, Сергей Лавров прибыл в Сеул 24 марта. По прибытии он выступил на церемонии открытия Года взаимных обменов между Россией и Республикой Корея. Он выразил надежду на то, что эта программа поспособствует дальнейшему укреплению разнопланового диалога двух стран.