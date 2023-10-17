РФ и ОАЭ запросили заседание СБ ООН в связи с атакой на госпиталь в Газе

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа, унесшим жизни порядка 500 человек, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, мероприятие могут назначить на 18 октября.

Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе, — заявил Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее Армия Израиля (ЦАХАЛ) провела предварительное расследование взрыва больницы в Газе. Есть свидетельства, указывающие на то, что трагедия произошла в результате неудачного ракетного пуска ХАМАС. Эти результаты идут вразрез с тем, что заявил ранее представитель Минздрава Газы. По его словам, удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» нанесла израильская армия.

Накануне военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Маамадани», в результате атаки минимум 500 человек погибли, большая часть жертв — женщины и дети. Авиаудар по медицинскому учреждению в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание госпиталя. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.