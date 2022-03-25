Депутат ГД: РФ представит в ООН данные о работе биолабораторий на Украине

Россия представит в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на территории Украины, заявил первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он допустил созыв международного трибунала в отношении украинских и американских властей, передаёт ТАСС.

Будет собран материал, проанализирован и представлен и в ООН, и тому международному трибуналу, который, я думаю, всё-таки должен быть в отношении руководства Украины, которое разрешило проводить опасные опыты на своих гражданах, и руководства США, которое финансировало эти лаборатории, — сказал парламентарий.

Водолацкий отметил, что сотрудники Следственного комитета РФ продолжают работу в тех районах на Украине, где были выявлены вспышки туберкулёза и гепатита. По словам парламентария, их массовость и компактность указывает на искусственное происхождение.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ будет постоянно поднимать в Совбезе ООН тему военно-биологической деятельности США на Украине, поскольку она напрямую связана с угрозами для международной безопасности. Он добавил, что Москву интересует работа подконтрольных США лабораторий на территории всего бывшего СССР.

По словам Лаврова, зачастую руководство стран, где размещаются американские биолаборатории, не знает о существовании подобных объектов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов ранее сообщил, что в 2018 году специалисты Роспотребнадзора зафиксировали резкое увеличение среди жителей ЛНР и ДНР мультирезистентных штаммов туберкулёза. Они тяжело поддавались лечению обычными лекарственными препаратами. В районе населённого пункта Пески было выявлено свыше 70 случаев заболевания, завершившихся летальным исходом.

Люди, заражённые данными штаммами туберкулёза, практически не имели шансов на выздоровление. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении или об утечке патогена из одной из биолабораторий, заявил Кириллов.