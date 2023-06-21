«Результат негативный»: береговая охрана США о поиске батискафа OceanGate Береговая охрана США проводит поиски батискафа в районе зафиксированных шумов в Атлантике

Фото: OceanGate

Представитель береговой охраны США заявил, что подводные аппараты прочесывают район Атлантики, где при поисках туристического батискафа были зафиксированы шумы неизвестной природы, но результат пока негативный, передает РИА Новости. По его словам, звуки засек накануне канадский противолодочный самолет P-3. Он добавил, что шумы продолжили фиксировать в среду.

Хотя поиски с применением дистанционных подводных аппаратов дали негативный результат, они продолжаются, — рассказал представитель береговой охраны США.

Он подчеркнул, что операция «на 100%» остается в статусе «поисково-спасательной».

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.