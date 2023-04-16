Резников объяснил, почему Украина не вступила в НАТО в 2008 году Резников заявил, что Меркель не пустила Украину в НАТО в 2008 году

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Украина имела реальные шансы вступить в НАТО в 2008 году, однако против этого шага выступила действующий на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель, заявил в интервью газете La Razón глава Минобороны республики Алексей Резников. По его словам, власти США и многих стран Европы высказывались за появление Украины и Грузии в рядах Альянса, но немецкий лидер смогла переубедить их.

Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами Альянса. Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных, — сказал Резников.

По его словам, в тот момент страны Запада приняли решение не провоцировать Россию, несмотря на события в Грузии в 2008 году, присоединение Крыма к РФ в 2014-м и другие события.

При этом Резников заявил, что сейчас Украина де-факто является членом НАТО, поскольку армия получает оружие и боеприпасы от стран Альянса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что процесс вступления страны в Североатлантический альянс тормозится из-за бюрократии государств — участников НАТО. Он подчеркнул, что решения принимаются медленно.