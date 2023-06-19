Резников оправдался за разговоры на русском языке Резников заявил, что использует русский язык при общении, так как считает его «трофейным»

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал YouTube-каналу «Настоящее время» (принадлежит «Радио Свобода», внесено Минюстом РФ в список иноагентов), что говорит на русском языке, так как считает его «трофейным». Он отметил, что просит своих коллег называть его так же, прежде чем начать разговор на этом языке.

Когда, встречаясь с коллегами, они спрашивают: «А можно ли, извини, пожалуйста, мы будем говорить на русском языке?», я говорю: «Давайте это называть трофейным языком и будем разговаривать», — сказал Резников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, однако среди них не все являются русофобами. Он также добавил, что с российского рынка ушли далеко не все западные компании. По словам Пескова, многие западные бренды продолжают работать в стране, но из-за страха перед санкциями «ведут себя по-партизански». Представитель Кремля подчеркнул, что многие компании в процессе ухода проговаривали возможность возобновления работы в России.